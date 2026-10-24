Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato a DAZN, analizzando i pareggi maturati con Inter, Como e quello di oggi a Napoli: "Sono diversi, ma in tutte e tre le partite abbiamo avuto la sensazione di essere molto competitivi. Con l'Inter abbiamo iniziato alla grande, col Como abbiamo dovuto giocare in dieci e oggi, anche considerato il valore del Napoli odierno, aver giocato così da un certo punto in poi è stata una bella iniezione per noi".

Oggi? "Già nel finale del primo tempo abbiamo fatto bene e il secondo è stata una gara molto bella, forte e con diverse occasioni", ha detto Gasperini.