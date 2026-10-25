L'amarezza per la sconfitta si mischia all'orgoglio per la prestazione nelle parole che Nicola Corrent ha rilasciato dopo la sconfitta del Parma Under 20 sul campo dell'Inter Primavera: "È un peccato, perdere dà sempre fastidio, è un dispiacere - ha detto il tecnico dei gialloblu a Parmalive.com -. Poi è evidente che l'Inter sia una squadra forte, ma anche nel secondo tempo le abbiamo tenuto testa, abbiamo lavorato per mantenere la partita in equilibrio. Sono stati bravi loro su un calcio piazzato a fare un gol. Noi abbiamo avuto delle situazioni che avremmo potuto sfruttare meglio per raddrizzarla, però è una sconfitta che comunque migliora il percorso che stiamo facendo. L'Inter - ha concluso Corrent - è anche abituata a fare tante partite, a livello gestionale è avanti rispetto a noi". 

Sezione: Giovanili / Data: Dom 25 ottobre 2026 alle 21:58
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.