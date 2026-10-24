Michele Serena, intervenuto su Radio Firenze Viola, ha parlato così del lunch match di domani in programma a San Siro tra Fiorentina e Inter: "Per me l’Inter è ancora la squadra più forte del campionato. Ha praticamente due squadre. A parte l’inizio non piacevole, la Fiorentina adesso è attesa da delle partite molto difficili. La classifica fa schifo, ora bisogna cercare di fare punti da qualsiasi parte”.

Sezione: Focus / Data: Sab 24 ottobre 2026 alle 21:46
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione