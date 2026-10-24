Michele Serena, intervenuto su Radio Firenze Viola, ha parlato così del lunch match di domani in programma a San Siro tra Fiorentina e Inter: "Per me l’Inter è ancora la squadra più forte del campionato. Ha praticamente due squadre. A parte l’inizio non piacevole, la Fiorentina adesso è attesa da delle partite molto difficili. La classifica fa schifo, ora bisogna cercare di fare punti da qualsiasi parte”.