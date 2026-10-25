Marcus Thuram è stato al centro dei complimenti di Cristian Chivu al termine della gara con la Fiorentina. Parole importantissime e meritatissime, quelle per il Tikus, che si è innalzato al ruolo di protagonista assoluto della rimonta dell'Inter di questo pomeriggio. Un duello spettacolare quello tra lui e David De Gea, con il portiere spagnolo che, fino al minuto 91, aveva sempre trovato la contromisura per salvare le conclusioni di Tikus. Ma proprio all'inizio del recupero, il francese trova ancora la forza di puntare Victor Valdepenas e saltarlo, scambia nello stretto con Andy Diouf e si inventa un colpo da biliardo con il sinistro che lascia di sale il portiere spagnolo.

Rete importantissima che per lui è la settima consecutiva a San Siro, un'impresa che in maglia nerazzurra è riuscita soltanto a Romelu Lukaku (7) e Christian Vieri (11). Esultanza dedicata a Lautaro Martinez, solito gesto di incitamento a chiamare a raccolta lo stadio, a guidare la rimonta. Concretizzatasi col rigore da lui stesso procurato con tanto di esultanza rabbiosa sotto il Secondo Anello Verde e trasformato da Piotr Zielinski.