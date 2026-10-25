Matteo Lavelli non poteva chiedere di meglio dalla sua seconda presenza con la maglia dell'Inter. Gettato nella mischia da Cristian Chivu, all'85esimo di Inter-Fiorentina, come mossa della disperazione per recuperare il gol di svantaggio, l'attaccante dell'Under 23 nerazzurra ha riempito l'area aiutando la squadra nell'all-in finale che poi si è tradotto nella rimonta. "Pazza vittoria. Un onore indossare questi colori!" ha scritto su Instagram il classe 2006. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Dom 25 ottobre 2026 alle 19:18
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.