Matteo Lavelli non poteva chiedere di meglio dalla sua seconda presenza con la maglia dell'Inter. Gettato nella mischia da Cristian Chivu, all'85esimo di Inter-Fiorentina, come mossa della disperazione per recuperare il gol di svantaggio, l'attaccante dell'Under 23 nerazzurra ha riempito l'area aiutando la squadra nell'all-in finale che poi si è tradotto nella rimonta. "Pazza vittoria. Un onore indossare questi colori!" ha scritto su Instagram il classe 2006.