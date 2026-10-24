Cher Ndour è andato a segno nel suo ultimo precedente contro l'Inter. Ma non solo. Come evidenzia Opta, il centrocampista della Fiorentina è uno dei ciqnue giocatori nati dal 2004 in avanti che hanno registrato almeno 30 rotture della manovra avversaria e almeno 30 palloni riconquistati in questo torneo insieme a Bakola, Belahyane, Ngom e Romano.

Sezione: Stats / Data: Sab 24 ottobre 2026 alle 18:29
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione