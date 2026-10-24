Cher Ndour è andato a segno nel suo ultimo precedente contro l'Inter. Ma non solo. Come evidenzia Opta, il centrocampista della Fiorentina è uno dei ciqnue giocatori nati dal 2004 in avanti che hanno registrato almeno 30 rotture della manovra avversaria e almeno 30 palloni riconquistati in questo torneo insieme a Bakola, Belahyane, Ngom e Romano.