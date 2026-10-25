È il giorno del lunch match di Serie A tra Inter e Fiorentina, classica sfida da testacoda tra la virtuale copolista e il virtuale fanalino di coda della classifica. In questo senso, il Corriere della Sera ha evidenziato una caratteristica negativa che, sino ad oggi, ha accomunato la compagine interista e quella gigliata: "Sarà interessante anche vedere chi partirà meglio tra due squadre abituate a sbagliare approccio alla partita. Trattandosi di un vero testacoda è più facile che la provocazione la raccolga l’Inter, che ha già conquistato 10 punti su 19 in rimonta, segna 3 gol a partita (21 in totale) e ha sempre vinto a San Siro. La Fiorentina all’inizio di questo turno aveva la peggior difesa (17 gol subiti) e per il momento è stata scavalcata dal Monza (18): a Vanoli serve un’impresa per trovare il giusto equilibrio proprio oggi, ma la stanchezza nerazzurra può essere un fattore"