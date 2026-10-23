Sono 177 le sfide disputate in Serie A tra Inter e Fiorentina, con i nerazzurri in vantaggio nel bilancio complessivo degli scontri diretti. La squadra milanese ha conquistato 74 vittorie, contro le 46 ottenute dai viola, mentre 56 incontri si sono conclusi in parità.

Il divario emerge anche sul fronte realizzativo: l'Inter ha segnato complessivamente 275 gol contro i 224 della Fiorentina, confermando una tradizione favorevole nei confronti della formazione toscana.