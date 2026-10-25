I tifosi fiorentini della Curva Fiesole hanno disertato la partita di San Siro, ma si sono comunque recati a Milano per esprimere direttamente il loro dissenso contro il carobiglietti. Alcuni tifosi si sono presentati sotto la sede della Lega Serie A in Via Rosellini, esponendo uno striscione: "Questo calcio non ci appartiene". Una protesta che ha spostato l’attenzione dal risultato al rapporto tra tifosi e istituzioni calcistiche.