I tifosi fiorentini della Curva Fiesole hanno disertato la partita di San Siro, ma si sono comunque recati a Milano per esprimere direttamente il loro dissenso contro il carobiglietti. Alcuni tifosi si sono presentati sotto la sede della Lega Serie A in Via Rosellini, esponendo uno striscione: "Questo calcio non ci appartiene". Una protesta che ha spostato l’attenzione dal risultato al rapporto tra tifosi e istituzioni calcistiche.

Sezione: L'avversario / Data: Dom 25 ottobre 2026 alle 20:45
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.