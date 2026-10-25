L'Inter Primavera conquista il punteggio pieno nello scontro diretto contro il Parma e si regala la testa della classifica del campionato Primavera 1. In una partita per lunghi tratti equilibrata e per altri ad appannaggio alternativamente delle due squadre, i ragazzi di Bigica trovano il primo vantaggio con un il gol di rapida di Carrara in apertura. In chiusura di primo tempo è Scarlato a pareggiare i conti e a chiudere sul pareggio la prima frazione di gara. Il sigillo decisivo però porta la firma di Breda, abile a impattare di testa un preciso cross dal fondo. I nerazzurri salgono così 18 punti; ducali fermi a 15.

INTER - Galliera, Breda, La Torre, D'Agostino, Carrara (dall'89' Matarrese), Vukaj (dall'89' Moranduzzo), Putsen (dal 78' Evangelista), Lissi (dal 78' Moressa), Franchi (dal 60' El Mahboubi), Rocca, Mackiewicz. A disposizione: Farronato, Pavan, El Mahboubi, Maghlout, Moressa, Kartelo, Moranduzzo, Peletti, Matarrese, Evangelista, Nese. Allenatore: Emiliano Bigica.

PARMA - Mazzocchi, Marchesi (dal 67' Avramescu), Pajsar, Varali (dall'83' Opoku), Almeida (dall'83' Rosengren), Scarlato (dal 67' Hartley), Burcar, Diop, Balduzzi (dal 60' Chimezie), Diallo, Madiq. A disposizione: Casentini, Tognaccini, Chimezie, D'Amico, Opoku, Hartley, Rosengren, Alinovi, Campatelli, Scaglione, Avramescu. Allenatore: Nicola Corrent.

Marcatori: Carrara (I) al 7', Scarlato (P) al 45', Breda (I) al 69'.

Arbitro: Palmieri.

Assistenti: Infante - Liotta.

Ammoniti: Marchesi (P) al 34'.

RIVIVI IL LIVE

16.52 - FINISCE QUI! I nerazzurri vincono 2-1 e sono in testa alla classifica.

90' - Partono i 4' di recupero.

89' - Ultimi due cambi per i nerazzurri: fuori Carrara e Vukaj e dentro Matarrese e Moranduzzo.

83' - Ultimi due campi per i parmigiani: fuori Varali e Semedo e dentro Opoku e Rosengren.

80' - Iniziano gli ultimi 10' di partita.

78' - Doppio cambio per gli interisti: fuori Putsen e Lissi e dentro Moressa ed Evangelista.

69' - GOL!!!!! I nerazzurri tornano in vantaggio grazie all'incornata poderosa di Breda su cross perfetto dal fondo di El Mahboubi: stacco perfetto da centro area e palla nel sacco. 2-1!

68' - MAZZOCCHI SALVA SU CARRARA! Piattone destro da centro area dell'attaccante interista che non sorprende il portiere parmigiano che devia in angolo nonostante partissime in controtempo.

67' - Doppio cambio per gli ospiti: fuori Scarlato e Marchesi e dentro Avramescu e Hartley.

63' - D'Agostino prova a rompere questa fase di stallo con una conclusione da fuori area che trova una deviazione in corner della difesa parmigiana.

60' - Un cambio per parte: per i nerazzurri fuori Franchi e dentro El Mahboubi; per i ducali fuori Balduzzi e dentro Chimezie.

52' - Carrara insacca il secondo gol di giornata grazie un ottimo stacco su spiovente di Vukaj ma il tutto viene fermato per una dubbia posizione di fuorigioco.

48' - Putsen tenta la prodezza di esterno da fuori area andando a impattare contro la difesa parmigiana e cogliendo unicamente il calcio d'angolo.

16.03 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

16.00 - Le squadre tornano in campo per iniziare il secondo tempo.

15.47 - FINE PRIMO TEMPO!

45' - Inizia l'unico minuto di recupero.

45' - GOL DEL PARMA! Girata fulminea di Scarlato a centro area che raccoglie un pallone sporcato dalla difesa interista su suggerimento interessante di Semedo. 1-1!

43' - Gli ospiti iniziano ad alzare i giri del motore e a spingere con vigore incessante.

38' - Scarlato conclude con ferocia da fuori area trovando una muraglia interista a deviargli la conclusione in angolo.

34' - Primo giallo della gara: punita la gamba alta del ducale Marchesi su Mackiewicz.

28' - Tentativo solitario di La Torre che raccoglie un suggerimento di Carrara e colpisce di sinistro da fuori area senza inquadrare lo specchio.

25' - Strozzato l'urlo di gioia di Franchi, abile a girarsi in area in una frazione di secondo e a insaccare complice una deviazione: tutto fermo a causa di una posizione irregolare.

22' - LA TORRE SI IMMOLA! Il capitano interista si frappone tra il tiro di Balduzzi e la porta evitando al numero 28 di trovare lo specchio da posizione ravvicinata.

16' - Tanta garra e ritmi alti in questo primo quarto d'ora di gara.

10' - GRAN RIFLESSO DI GALLIERA! Girata lesta e precisa del ducale Semedo che raccoglie un suggerimento rasoterra su angolo e calcia di prima sul primo palo, ma il portiere nerazzurro risponde presente.

7' - GOL!!!! Conclusione da fuori da parte di D'Agostino e respinta non eccellente del portiere Mazzocchi, il quale non può nulla sul tap-in facile facile di Carrara. 1-0!

3' - Cross radende di Rocca che attraversa tutta l'area di rigore e che non trova il tocco sottoporta di Franchi.

15.00 - FISCHIO D'INIZIO A INTERELLO!

14.55 - Le squadre si preparano ad entrare in campo. Mancano pochi istanti all'inizio della partita.

È tempo di scontro diretto per l'Inter Primavera, chiamata a dare continuità al successo in Youth League contro lo Shakhtar Donetsk in occasione del match di Primavera 1 contro il Parma. La compagine interista e quella ducale conducono a pari punti (15, ndr) la classifica del campionato. In questo senso, gli uomini di Bigica dovranno cercare di sfatare la maledizione delle ultime due sfide di campionato (contro Como e Lazio, ndr), durante le quali i giovani interisti si sono sempre visti rimontare le due reti di vantaggio maturate nel corso dell'incontro. Gli emiliani, al contrario, puntano a confermarsi dopo il rotondo successo contro il Bologna (5-2, ndr) al fine di ragalarsi nuovamente la testa della graduatoria.