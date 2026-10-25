Gol del pareggio e rigore procurato per il sorpasso decisivo. Non poteva che essere Marcus Thuram l'MVP di Inter-Fiorentina 2-1. Una gara che il francese commenta così, a caldo, ai microfoni di DAZN: "In questo risultato c'è la fiducia di una squadra che sa che può vincere una partita anche nel finale. Sappiamo che le gare sono lunghe e che possiamo vincere sempre".

Hai esultato come Lautaro dopo l'1-1?

"Sì, perché è lui che, di solito, segna al 90'".

Ci racconti l'esultanza dopo il rigore nel finale? Qualche minuto prima, Mariani non ti aveva concesso il penalty...

"E' strano, ogni volta in campo l'arbitro pensa che ho simulato perché ho preso il giallo a Bologna. Dopo, rivedendo le immagini, hanno detto che era effettivamente rigore. Oggi è successo ancora. L''errore ci sta, io devo continuare a puntare l'avversario perché alla fine fischieranno il fallo come successo oggi".

Pallone d'Oro a Mbappé?

"Spero xhe il vincitore sia un francese. Lui, Dembélé o Olise. Abbiamo tantissimi giocatori che possono vincere".