L'inviato di DAZN ha raccontato come la panchina dell'Inter ha vissuto gli attimi immediatamente precedenti alla trasformazione del calcio di rigore con la quale Piotr Zielinski ha regalato ai nerazzurri la vittoria in rimonta, in volata, sulla Fiorentina. Concentrandosi in particolare sulle emozioni di Nicolò Barella e Cristian Chivu: il primo ha pronunciato le parole 'Ti prego, Zielo', mentre il suo allenatore era accovacciato nell'area tecnica con gli occhi rivolti al campo per non guardare il penalty perfetto del polacco. Restando lì, immobile, senza esultare.
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Sezione: Copertina / Data: Dom 25 ottobre 2026 alle 17:24
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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Domenica 25 ott
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