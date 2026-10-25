Otto gol, quattro per parte, e tantissima incertezza nel pareggio tra Atalanta e Frosinone. Ospiti avanti addirittura di due reti con Schmid che fa una grandissima doppietta in 17 minuti. Poi l'Atalanta reagisce e la ribalta con la doppietta di Krstovic e la rete di Ederson. Va a segno la truppa di Alvini con Calò, poi Elmas non ci sta e segna ancora per i bergamaschi. Al minuto 82 Terzic segna il definitivo 4-4. Respira il Genoa, che batte al Ferraris il Venezia soffrendo tantissimo nel finale: segna l'ex di turno Ellertson con una conclusione pazzesca dalla distanza.