Con un finale da urlo l'Inter supera 2-1 la Fiorentina al Meazza e aggancia la Lazio in vetta alla classifica. Ai lettori di FcInterNews il compito di eleggere il migliore in campo contro i viola, partecipando a sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

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Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Dom 25 ottobre 2026 alle 14:41
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.