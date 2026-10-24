La vicinanza della società all'Inter Under 23 è testimoniata nuovamente dalla presenza dei vertici nerazzurri sugli spalti del Breda di Sesto San Giovanni, dove oggi la squadra nerazzurra giocherà contro il Sorrento, Sono stati infatti avvistati sia il presidente Beppe Marotta che la rappresentante di Oaktree Katherine Ralph. Poco dopo, è arrivato anche il direttore sportivo Dario Baccin.

Marotta, Baccin e Ralph seguono da vicino l’Inter U23 ️ https://t.co/dxqMDyGqpx — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) October 24, 2026