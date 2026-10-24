La vicinanza della società all'Inter Under 23 è testimoniata nuovamente dalla presenza dei vertici nerazzurri sugli spalti del Breda di Sesto San Giovanni, dove oggi la squadra nerazzurra giocherà contro il Sorrento, Sono stati infatti avvistati sia il presidente Beppe Marotta che la rappresentante di Oaktree Katherine Ralph. Poco dopo, è arrivato anche il direttore sportivo Dario Baccin. 

Sezione: Focus / Data: Sab 24 ottobre 2026 alle 14:24
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.