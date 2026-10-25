L'infermeria dell'Inter comincia lentamente a svuotarsi. Dopo settimane complicate sul fronte degli infortuni, Cristian Chivu potrebbe presto ritrovare due pedine importanti per affrontare i numerosi impegni tra campionato e Champions League. Come scrive Il Corriere dello Sport, le notizie più incoraggianti riguardano Jones e Pavard (qui l'anticipazione di FcInterNews.it), entrambi alle prese con problemi agli adduttori della coscia destra, seppur di diversa entità. I due calciatori stanno procedendo nel rispettivo percorso di recupero e potrebbero tornare ad allenarsi sul campo dopo la trasferta contro il Venezia. Il loro rientro rappresenterebbe una risorsa preziosa per Chivu, costretto nelle ultime settimane a gestire una rosa condizionata da diverse assenze.

Jones e Pavard, difficile il recupero per il derby

La data cerchiata sul calendario è quella del 3 novembre, quando l'Inter sarà impegnata a Rotterdam contro il Feyenoord in Champions League. Se il recupero procederà senza intoppi, Jones e Pavard potrebbero essere convocati per la trasferta europea. Più complicata, invece, la possibilità di vederli a disposizione già per il derby contro il Milan. Lo staff medico non intende accelerare i tempi, soprattutto considerando la natura muscolare degli infortuni. La decisione definitiva spetterà a Chivu, che valuterà le condizioni dei due giocatori dopo il ritorno al lavoro con il gruppo.

Stones punta il Como: rientro previsto per l'8 novembre

Discorso leggermente diverso per Stones, che avrà bisogno di qualche giorno in più prima di tornare a disposizione. Il difensore inglese ha individuato nella partita contro il Como, in programma l'8 novembre, il possibile appuntamento per il rientro. Anche in questo caso sarà fondamentale verificare la risposta fisica del giocatore durante la ripresa degli allenamenti, evitando rischi inutili in una fase particolarmente intensa della stagione.

Lautaro e Luis Henrique tornano dopo la sosta: nel mirino l'Atalanta

Tempi più lunghi, invece, per Lautaro Martinez e Luis Henrique. I due nerazzurri dovranno attendere la pausa per le nazionali prima di tornare a disposizione dell'allenatore. L'obiettivo è recuperare entrambi per Atalanta-Inter del 22 novembre, appuntamento che segnerà la ripresa del campionato dopo la sosta. L'assenza del capitano argentino continuerà quindi a pesare sulle rotazioni offensive, mentre lo stop di Luis Henrique limiterà le alternative sulle fasce. Per Chivu, però, la prospettiva di recuperare progressivamente gli infortunati rappresenta una notizia importante. Jones e Pavard potrebbero essere i primi a rientrare, seguiti da Stones e infine da Lautaro e Luis Henrique.