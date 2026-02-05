Dopo la vittoria ieri sera sul Torino a Monza, l'Inter ha fissato un primato per quanto riguarda la Coppa Italia. Come riporta Opta, quella nerazzurra è la squadra che ha raggiunto il maggior numero di semifinali di Coppa Italia nelle ultime 30 stagioni. 

Nello specifico, è accaduto 19 volte.

Data: Gio 05 febbraio 2026 alle 16:20
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
