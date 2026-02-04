Stasera, sul campo neutro dell'U-Power Stadium di Monza, Inter e Torino si sfideranno per la 16esima volta nella storia della Coppa Italia. I precedenti vedono i granata in vantaggio per 8 vittorie a 5, con due pareggi a completare il bilancio. I passaggi al turno successivo, però, sorridono ai milanesi: 4-3 il computo totale. L’ultima sfida tra le due squadre nella competizione risale alla stagione 1990/91: in quel caso, fu il Toro a passare ribaltando lo svantaggio maturato a San Siro. 

Data: Mer 04 febbraio 2026
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
