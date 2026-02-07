Nella classifica dei tiri totali della Serie A c'è in testa l'argentino Nico Paz, stella del Como, che ha concluso per ben 85 volte verso la porta della difesa avversaria. Come evidenzia Kickest, al secondo posto c'è Lautaro Martinez, a quota 79 tiri totali, come Moise Kean. Nella sfida di domani tra attaccanti troviamo in top ten anche Pinamonti del Sassuolo, a quota 49 tiri come Pellegrino del Parma. La difesa nerazzurra dovrà prestare particolare attenzione alle conclusioni dell'attaccante dei neroverdi.

Sezione: Stats / Data: Sab 07 febbraio 2026 alle 18:23
Autore: Niccolò Anfosso
