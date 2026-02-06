Il Sassuolo è l’avversaria contro cui Piotr Zielinski ha partecipato a più gol in Serie A: otto tra reti e assist. Un dato che conferma il feeling speciale del centrocampista polacco con i neroverdi.

Dopo essere andato a segno contro Pisa e Cremonese, Zielinski potrebbe inoltre trovare il gol per tre presenze consecutive in Serie A per la prima volta in carriera, aggiungendo un ulteriore tassello a una stagione in costante crescita.