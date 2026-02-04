Nelle ultime sei stagioni, l’Inter non si è qualificata almeno alle semifinali di Coppa Italia solo nell'edizione 2023/24, quando fu estromessa agli ottavi dal Bologna di Thiago Motta dopo i tempi supplementari. Stasera, a Monza, i nerazzurri avranno l'occasione di migliorare questa statistica contro un Torino che non centrava l’accesso ai quarti di finale della competizione dal 2022-23. Per ritrovare i granata in semifinale, invece, bisogna addirittura risalire all’edizione 1993/94.