Occhio al cronometro domenica sera, al Mapei Stadium, in occasione di Sassuolo-Inter. Spulciando le statistiche delle prime 23 giornate di Serie A, infatti, si scopre che la squadra di Cristian Chivu è quella che ha segnato più gol nel primo quarto d'ora, otto, proprio davanti ai neroverdi, a quota sette come Napoli e Como. All'andata, peraltro, i nerazzurri sbloccarono il risultato al 14' grazie a una rete di Federico Dimarco.