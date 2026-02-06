L'Inter arriva al Mapei Stadium per sfidare il Sassuolo forte di un ruolino di marcia di sette vittorie esterne consecutive in gare ufficiali, considerando tutte le competizioni. L'ultimo stop risale al 26 novembre scorso, quando cadde all'ultimo respiro nel match di Champions League contro l'Atletico Madrid.

Lontano da San Siro, la squadra di Cristian Chivu non prende gol dal 68' di Genoa-Inter dello scorso 14 dicembre. Poi la porta di Yann Sommer si è chiusa con quattro clean sheet consecutivi arrivati a Bergamo, Parma, Udine e Cremona. In mezzo anche il 2-0 di Dortmund in Europa a migliorare la statistica. 

Data: Ven 06 febbraio 2026 alle 14:35
Autore: Mattia Zangari
