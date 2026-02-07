Diamo uno sguardo a qualche dato statistico relativo alla sfida di domani tra Sassuolo e Inter. Come evidenzia il sito ufficiale del club neroverde, negli 11 precedenti giocati in Emilia-Romagna, i neroverdi hanno vinto 5 sfide. Sassuolo e Inter, inoltre, sono le due squadre che segnano più gol nei primi 15 minuti di gara: 8 gol i nerazzurri, 7 i neroverdi (come Napoli e Como). Inizi flash in quasi tutte le partite. Chissà che anche domani non sia questo il canovaccio.