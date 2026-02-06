Con otto reti realizzate, Domenico Berardi è il miglior marcatore nelle sfide tra Sassuolo e Inter giocate al Mapei Stadium. Tra i giocatori presenti nelle attuali rose dei due club, Lautaro Martinez è al secondo posto in questa speciale classifica con cinque marcature. 

Sezione: Stats / Data: Ven 06 febbraio 2026 alle 12:42
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
