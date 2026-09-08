Finisce 3-0 per il Real Madrid la sfida di Youth Leauge contro l'Inter. I nerazzurri hanno subito gol al 32' e al 62' da Yanez, mentre al 92' ha chiuso i conti Santamaria. Ecco chi si è distinto in positivo e chi in negativo.

UP

DONATO - Nonostante i tre gol subiti, lui non va quasi mai in affanno. Solido nel gioco aereo, presente quando c'è da andare a contrasto. Impreziosice la sua partita con una bella chiusura su Santamaria nel finale di partita, dopo aver concesso pochissimo anche al centravanti titolare Ramos. Sempre da limare l'irruenza che lo caratterizza.

EL MAHBOUBI - Solita velocità incontenibile per chiunque. Anche oggi pomeriggio, in una serata difficile, si è fatto notare con le sue accelerazioni. Lo han notato anche i difensori del Real Madrid, che solo contro di lui sono sembrati andare in apprensione. Non a caso, due avversari vengono ammoniti per averlo steso.

DOWN

SORINO - Quarantacinque minuti non facili. L'errore sul gol del vantaggio di Yanez è sicuramente grave, figlio di una lettura semplice completamente sbagliata. Al 40', sul lato corto dell'area di rigore, si trova sui piedi una palla molto invitante, da recapitare a un compagno tutto solo in area: lui spreca. Alla fine Bigica opta per il cambio a metà gara

GRISONI FASANA - Mai davvero in partita. A centrocampo non riesce a incidere, in attacco spreca malamente una delle migliori situazioni che l'Inter ha avuto nella gara. Il destino è beffardo e pochi istanti più tardi nasce l'azione che porta al gol del raddoppio del Real Madrid.

CARRARA - Giornata no anche per lui. Sbaglia un paio di giocate che di solito gli riescono a occhi chiusi, è poco preciso di testa a una ventina di minuti dalla fine quando potrebbe riaprire la gara. In generale ha sofferto la grande aggressività dei difensori del Real, sempre pronti a mangiargli le caviglie quando riceveva palla.