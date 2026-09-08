Andy Diouf e non Luis Henrique sulla fascia destra, Benjamin Pavard schierato nel terzetto difensivo con Yann Bisseck e Alessandro Bastoni, mentre Manuel Akanji rimarrà fuori. Queste sono le ultimissime novità di formazione riportate da Sky Sport per Real Madrid-Inter: confermata la presenza dal primo minuto di Curtis Jones. 

Sezione: News / Data: Mar 08 settembre 2026 alle 19:45
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.