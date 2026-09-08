Real Madrid-Inter apre la Champions League dei nerazzurrri. Ecco le parole di Hakan Calhanoglu poco prima del calcio d'inizio, raccolte dai colleghi di Inter TV: "Sto bene, come hai detto ho cominciato bene e voglio continuare così. Sappiamo che oggi c'è una squadra di qualità. Anche noi però siamo forti e preparati. Sarà importante stare in partita, avere massima concentrazione".

Che sensazione è essere qui?

"E' sempre bello giocare qui, come del resto lo è giocare a San Siro. Il Bernabeu è sempre speciale. Sappiamo che Mourinho è stato tanto in Serie A, quest'anno è andato in Spagna. Siamo contenti che ci sia anche Denzel, vogliamo giocare bene qui".