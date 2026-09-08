REAL MADRID-INTER 0-0

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20.55 - La Curva del Bernabeu espone la sua coreografia, due striscioni che contengono le frasi: "Ho il bianco nel cuore, niente può fermare questa passione". 

20.49 - Le due squadre sono tornate negli spogliatoi, fra poco sarà calcio d'inizio al Bernabeu.

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IL TABELLINO
REAL MADRID-INTER 0-0


REAL MADRID (4-3-3): 1 Courtois; 24 Dumfries, 16 Konaté, 4 Huijsen, 17 Cucurella; 12 Alexander-Arnold, 8 Valverde, 5 Bellingham; 21 Diaz, 10 Mbappé, 7 Vinicius.

In panchina: 13 Lunin, 26 Sergio Mestre, 9 Endrick, 14 Tchouameni, 18 Carreras, 19 Carlos Espi, 22 Rudiger, 25 Diomandé, 27 Thiago Pitarch, 29 Jorge Cestero, 33 Mario Rivas.

Allenatore: José Mourinho.

INTER (3-5-2): 1 J. Martinez; 28 Pavard, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 17 Diouf, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 21 Jones, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 6 Stones, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 22 Mkhitaryan, 25 Akanji, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Oliver (GBR). Assistenti: Burt - Mainwaring. Quarto ufficiale: Barrott. VAR: Dallas. Assistente VAR: Salisbury.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 08 settembre 2026 alle 20:50
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.