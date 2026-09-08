Momenti di paura, commentati con ironia, per Regina Baresi. L'ex capitana dell'Inter Women, figlia dell'ex difensore nerazzurro Beppe e noto volto televisivo ha rotto il silenzio sui social per spiegare ai follower i motivi della sua prolungata assenza, rivelando di trovarsi ricoverata all'ospedale San Raffaele di Milano. Con una foto scattata direttamente dal letto di degenza e una battuta ("se volevo essere paziente mi facevo ricoverare") l'ex calciatrice ha voluto rassicurare subito tutti sulle sue condizioni di salute. Svelando di essere entrata in ospedale con una febbre a 39,5 che non ne voleva sapere di scendere e di aver vissuto una lunghissima e spossante attesa di 24 ore in astanteria.

Questo il suo messaggio: ""Eccomi, non sono scomparsa. Sono qui da martedì sera e dovrò rimanerci ancora per un pochino di giorni. Per fortuna niente di grave, ho un'infezione renale con due piccoli ascessi che spero si risolvano entro la fine della prossima settimana". Nonostante la preoccupazione, lo spirito è rimasto quello di sempre, come dimostra il post scriptum ironico: "Per fortuna ho la dieta libera!!".