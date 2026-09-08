Hakan Calhanoglu arriva ai microfoni di Sky Sport per raccontare le sue sensazioni a pochi minuti dal calcio d’inizio di Real Madrid-Inter: “Quando ci vuole qualità serve la massima concentrazione. Sappiamo che il Real è forte, ha forza individuale ma anche noi abbiamo qualità. Vediamo come attaccare insieme, servirà correre ed essere uniti. Massima concentrazione”.

Questa gara è la prima del girone, può dare un’idea di cosa può fare l’Inter in Champions. Che risposte cercate?

“Vogliamo fare meglio dell’anno scorso, pensiamo a cominciare bene”.

Col Napoli avete tirato fuori la cattiveria, arrivate più convinti?

“Abbiamo tirato fuori quello che avevamo. Non abbiamo mollato mai fino all’ultimo minuto, vogliamo dimostrare quest’anno ancora di più che questa è la mentalità giusta”.