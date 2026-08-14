L'Inter U23 saluta la Coppa Italia Serie C. Decisiva la sconfitta sul campo del Vado ai calci di rigore per 8-7 dopo i gol di Lionetti e Marello nei regolamentari. Al prossimo turno ci vanno i liguri, per l'Inter opportunità di rifarsi settimana prossima contro il Catania alla prima di campionato.

MELGRATI 5.5 - Errore grave sul gol di Lionetti. Esce a vuoto e l'avversario lo anticipa troppo facilmente. Uno sbaglio simile commesso da un portiere della sua esperienza è difficile da giustificare. Ai rigori para su Vita, ma non riesce a riscattarsi definitivamente.

STANTE 6 - Tiene botta senza grandi patemi. Ancora una volta si conferma centrale di alto livello per la Serie C. Senza Alexiou sarà protagonista in questa annata dell'Inter U23.

PRESTIA 6 - Mai particolarmente sollecitato. Fa valere la sua esperienza nell'uno contro uno con il giovane Lischetti, che raramente riesce a metterlo in difficoltà. Diverse buone letture.

MAYE' 5.5 - Coadiuva Melgrati in occasione del gol subito. Prima che il francese alzasse lo strano campanile che porta al gol, l'estremo difensore aveva infatti chiamato la sfera per farla sua. Poteva fare meglio. Dal 79' JAKIROVIC S.V.

AMERIGHI 6.5 - Come sempre non fa mancare impegno e intraprendenza. Nonostante non sia forse il giocatore più appariscente di questa Inter U23 si conferma efficace e utile alla causa.

FIORDILINO 6 - Qualità silenzionsa in mezzo al campo. Bravo a dare ordine e a far girare nel modo giusto i compagni di squadra più giovani.

KACZMARSKI 5.5 - Un po' imballato. Diversi gli errori tecnici da parte sua, che sicuramente può e deve fare meglio. Dal 79' BOVO S.V.

MILANI 6 - Poco meno di venti minuti su cui difficilmente si può dare una valutazione. Dal 18' MARELLO 7 - Lavelli sbaglia, lui no. Rapidissimo a entrare in area di rigore e fulminare Sala. Poi il suo mancino parla per lui: ogni volta che riesce a crossare crea un pericolo.

AGBONIFO 6 - Vivace. Più di una volta cerca la giocata che può fare la differenza, senza fortuna. Comunque approccio giusto per lui. Dal 62' MOSCONI 6.5 - Buon ingresso in campo per lui, che si trova bene con Zuberek. Può essere importante per questa squadra.

MANCUSO 6.5 - Entra piano, cresce alla distanza. Bell'esordio stagionale per lui, meritatamente in campo per novanta minuti. Peccato per il rigore sbagliato ma, prendendo in prestito le parole di De Gregori, "non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore".

LAVELLI 5 - Rigore sbagliato a parte, fatica. Tante situazioni in cui si fa anticipare da Malanca, altre in cui non riesce nella giocata giusta. Partita no, ci sta considerando il periodo della stagione e il fisico importante che richiede un po' di tempo in più per mettersi a regime. Dal 62' ZUBEREK 6.5 - Più incisivo di Lavelli, complice il momento positivo della squadra. Bene sia spalle alla porta che quando ha un po' più di spazio.

Mister Stefano VECCHI 6.5 - Una buona Inter U23, nonostante qualche errore di troppo nel primo tempo. L'Inter U23 del secondo tempo è assolutamente positiva e merita di essere elogiata. Peccato per l'eliminazione, ma i nerazzurri sono sulla buona strada.