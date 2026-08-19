I giovani che hanno rimpinguato la rosa di Cristian Chivu durante la pre-season dell'Inter sono il risultato del grande lavoro fatto dal Settore giovanile. Un lavoro in cui ci ha messo lo zampino anche Benny Carbone, ex tecnico della Primavera nerazzurra: "Sono molto orgoglioso - ha detto alla Gazzetta dello Sport - Pur con le difficoltà legate alla creazione dell'Under 23, con conseguente abbassamento dell'età della mia squadra in cui mandavo in campo anche dei 2009, abbiamo sfiorato le Final Four di Youth League, vinto una Supercoppa e raggiunto i quarti in campionato. Vedere Bovio, Idrissou in prima squadra, Cerpelletti, Mancuso e altri mi dà una soddisfazione enorme. Ora attendo l'occasione giusta per tornare ad allenare".

Parlando dei giocatori più esperti arrivati quest'estate, Carbone promuove in particolare gli inglesi: "Stones è fuori categoria anche a 32 anni, Spence avrà bisogno di tempo per assorbire le idee dell'allenatore successe a Dumfries ma al Mondiale si è visto il suo spessore. Quanto a Jones, faticava a trovare spazio in una rosa di livello come quella del Liverpool ma anche lui è di un'altra categoria. Darà un contributo enorme, se arriverà qui sapendo che dovrà lottare per conquistarsi una maglia da titolare".