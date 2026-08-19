Curtis Jones è virtualmente un nuovo giocatore dell'Inter. In questi minuti, secondo quanto svelato da Sky Sport, è avvenuto lo scambio di documenti tra i nerazzurri e il Liverpool, che ha dato l'ok definitivo all'offerta della controparte che era stata formulata attorno alle 20: l'accordo è stato trovato a quota 30 milioni di euro più cinque milioni di euro di bonus difficili da raggiungere, oltre al 10% sulla futura rivendita.

Il giocatore inglese è atteso a Milano nella giornata di domani, per poi completare nelle ore successive tutto l'iter delle visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto quinquennale da 3,5 milioni di euro netti a stagione.