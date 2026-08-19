La nuova Inter che parla inglese piace a Massimo Marianella, convinto che gli acquisti di John Stones, Djed Spence e quello imminente di Curtis Jones abbiano alzato il valore della rosa rispetto a quella che nella passata stagione ha dominato in Italia centrando uno storico double nazionale: "Per me, l'Inter ha aumentato il gap sulle altre - ha detto il telecronista di Sky Sport -. I nerazzurri hanno preso tre giocatori che magari non rubano l'occhio, ma molto pratici e concreti. L'Inter ha fatto due acquisti e mezzo ottimi, c'è l'asterisco sulla tenuta fisica di Stones, Ha avuto 32 infortuni da quando è passato dall'Everton al Manchester City".