È Chris Kavanagh l'arbitro designato dall'UEFA per dirigere Inter-Slavia Praga, gara valida per la seconda giornata di Phase League di Champions League 2025/26. Il fischietto inglese ha ciome assistenti i connazionali Dan Cook e Ian Hussin, con Robert Jones nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR ci sono Jarred Gillet e Tiago Martins. Il direttore di gara applica un arbitraggio all'inglese, lasciando correre più di un contatto al limite: il metro utilizzato, comunque, è omogeneo e uniforme.

27' - Kavanagh stoppa l'ingresso in area di Thuram per una spinta su Chaloupek: il contatto non sembra irregolare e si poteva far proseguire l'azione, specie considerando il metro permissivo applicato durante la gara.

46' - Zafeiris rifila un pestone a Bastoni che ha già giocato il pallone: Kavanagh fischia falllo ma decide di tenere il cartelino nel taschino.

48' - Bisseck entra in ritardo in scivolata su Provod in mezzo al campo: ammonizione giusta per il difensore dell'Inter.

56' - Schranz interviene in maniera dura su Bastoni: Kavanagh estrae il giallo, decisione corretta.

58' - Hashioka batte una rimessa laterale con entrambi i piedi dentro al campo: come da regolamento, Kavanagh ordina il cambio fallo.

61' - Zima anticipa Lautaro, che lo blocca e impedisce la ripartenza dello Slavia Praga trattenedo la maglia dell'avversario: altra ammonizione corretta.

68' - Akanji va al rinvio, Mbodji lo ostacola con un intervento a gamba tesa: poteva starci il giallo.

70' - L'Inter chiede un calcio di rigore per un tocco di mano di Zafeiris sulla giocata di Bonny: il tocco con il braccio sinistro c'è ma il pallone sembra impattare prima un'altra parte del corpo. Kavanagh concede il vantaggio e lascia correre, il VAR non interviene. Resta qualche dubbio.

78' - Bonny resta a terra dopo uno scontro con Stanek che è in uscita fuori area: il contatto c'è, Kavanagh non fischia fallo e questa volta sbaglia.

84' - Esposito atterra Cham con un intervento in scivolata da dietro ma non cattivo: l'attaccante dell'Inter rischia l'ammonizione, Kavanagh lo grazia.