Presente all'evento di commemorazione di Giovanni Borghi che ha avuto luogo ieri nel Varesotto, Guido Borghi, figlio del leggendario 'Cumenda', ha ricordato come il padre fece da chioccia al presidente dell'Inter Beppe Marotta: "Da ragazzino era sempre seduto di fianco a lui sulla panchina a vedere le partite di calcio. Credo che sia il più bell’esempio della storia di mio padre. Un ragazzo che nasce dal niente, che però con la sua forza, con la sua tanta volontà di correre in questo mondo è riuscito a raggiungere i livelli più alti, gli obiettivi più alti che un dirigente sportivo ma oggi presidente possa raggiungere".