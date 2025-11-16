Prosegue il periodo d’oro di Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005 di proprietà del Bruges ma sul quale l’Inter mantiene un diritto di recompra valido per i prossimi due anni. Il giovane talento ha infatti siglato il suo primo gol con la Nazionale serba, coronando così una crescita che negli ultimi mesi ha attirato l’attenzione di diversi top club europei.

Alla sua quarta presenza, Stankovic è stato decisivo nell’ultimo match di qualificazione ai Mondiali 2026 contro la Lettonia: suo il gol che ha completato la rimonta e portato la Serbia al successo per 2-1. Una rete importante sul piano personale, anche se non sufficiente a evitare l’eliminazione: la Serbia ha chiuso il gruppo K al terzo posto, con 13 punti, a una sola lunghezza dall’Albania seconda e qualificata ai playoff. Inghilterra prima a punteggio pieno con 24.

Nonostante l’amaro epilogo per la sua Nazionale, Stankovic conferma uno stato di forma eccezionale. Già punto fermo del Bruges, il centrocampista è finito nel mirino di diverse squadre di Premier League e continua a far discutere anche in chiave nerazzurra. L’Inter, grazie alla clausola inserita al momento della cessione, può riportarlo a Milano per circa 23 milioni di euro, cifra che salirebbe a 25 nel 2027. Una possibilità che, alla luce delle sue prestazioni, potrebbe diventare sempre più concreta.