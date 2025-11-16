Gennaro Gattuso non cerca alibi dopo il pesante 4-1 subito dall’Italia contro la Norvegia. Ai microfoni della Rai, il commissario tecnico azzurro si è assunto tutte le responsabilità per la disfatta di San Siro, rivolgendo un messaggio diretto ai tifosi: “Voglio chiedere scusa ai nostri tifosi, 4-1 è un risultato pesante. Peccato, perché nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, da squadra vera. La delusione più grande è il secondo tempo. Complimenti a loro, noi ci lecchiamo le ferite”.

Gattuso ha evidenziato come la gara sia cambiata radicalmente dopo l’intervallo: “Siamo mancati nelle distanze. Nel primo tempo eravamo compatti, non abbiamo concesso campo, mentre nella ripresa abbiamo dato loro troppo spazio e fatto tantissima fatica”.

Il CT guarda comunque a ciò che di positivo la squadra ha mostrato nella prima metà di gara: “Riparto dal primo tempo, abbiamo giocato da squadra. La partita è cambiata quando hanno fatto il primo tiro in porta nel secondo tempo: lì ci siamo impauriti”.