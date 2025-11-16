"Pio Esposito, attaccante dell'Inter di 20 anni, è la grande speranza del calcio italiano, dove è sovraesposto dall'inizio della stagione. È lui che fa venire l'acquolina in bocca all'Italia". Questa la frase di apertura dell'articolo che la prestigiosa testata francese L'Equipe dedica all'attaccante dell'Inter, che questa sera partirà dal primo minuto nel match contro la Norvegia. Di lui, il quotidiano transalpino sottolinea i numeri ottenuti sin qui, ma anche come sia riuscito a conquistare Cristian Chivu, tecnico che lo conosce dai tempi delle giovanili nerazzurre, con il suo atteggiamento.

Vengono citate anche le parole pronunciate a mo' di protezione da Gennaro Gattuso come dal suo compagno Federico Dimarco. Oltre a quelle, un po' imbarazzate, di Erling Haaland ieri nella conferenza stampa di San Siro quando ha candidamente affermato di non sapere molto di lui...