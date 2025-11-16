La pausa del campionato è l'occasione per l'ex allenatore Nedo Sonetti di fare il punto della situazione per la lotta al vertice. Queste le sue parole ai microfoni di Tutto Mercato Web: "Mi dispiace per queste difficoltà del Napoli. Forse i nuovi non si sono integrati bene, pur essendo tutti forti. Per la corsa Scudetto l'Inter mi pare la candidata forte, ha la rosa migliore con giocatori intelligenti e di personalità. Non sono completamente convinto della Juve, che è staccata. La Roma sta facendo cose eccezionali e sono contento per Gian Piero Gasperini".