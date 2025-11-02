Per il lunch match della decima giornata di Serie A tra Verona e Inter il designatore Gianluca Rocchi ha scelto Daniele Doveri. Il fischietto della sezione di Roma 1 si avvale della collaborazione di Lo Cicero e Vecchi, con Collu quarto ufficiale. Nella sala VAR di Lissone ci sono Aureliano e Abisso. Nel complesso, il direttore di gara gestisce con cura l'evoluzione del match, risparmiando diversi cartellini ma vedendo bene nell'unico episodio chiave.

Di seguito i casi da moviola più significativi.

7' - Gran palla di Calhanoglu per Lautaro che scatta sul filo del fuorigioco e scavalca Montipò con un pallonetto, trovando Nelsson che salva sulla linea. Il Verona chiede fuorigioco, ma l'argentino è in posizione regolare.

15' - Nelsson affonda i tacchetti sul tallone di Lautaro all'altezza della linea di fondo, intervento doloroso ma non cattivo e Doveri risparmia il cartellino.

34' - Tackle robusto di Gagliardini su Bonny a centrocampo, con l'ex nerazzurro che si fa anche male. Doveri lascia correre senza sanzioni.

38' - Orban riceve in area scattando sul filo del fuorigioco e calcia sul primo palo trovando l'esterno della rete. L'assistente Vecchi lascia correre ma poi non segnala un evidente fuorigioco.

41' - Dopo il pareggio Orban va nella zona della panchina nerazzurra e calcia un palllone verso l'alto, gesto poco apprezzato prima da Kolarov e poi da Acerbi che vanno dall'attaccante a lamentarsi. Alla fine arriva l'ammonizione per Orban.

44' - Blocco ebergico di Bernede su Sucic a centrocampo, con il croato che resta a terra. L'arbitro concede il vantaggio, non ci sono gli estremi per una sanzione disciplinare.

46' - Pestone di Lautaro a centrocampo su Bella-Kotchap, Doveri anche stavolta non estrae il cartellino.

48' - Giovane colpisce in ritardo Bastoni dopo che il difensore aveva già rinviato. Semplice calcio di punizione.

66' - Rischia grosso Bisseck che entra in ritardo su Giovane da ultimo uomo e viene ammonito. Non c'è il cartellino rosso perché manca una condizione per il DOGSO, vale a dire il pallone che va verso destra e non verso la porta.

68' - Su un cross da destra Bella-Kotchap tocca con il braccio alto ma lo fa dopo una spinta aerea di Esposito, che cancella ogni possibile interevento del VAR.

71' - Giovane commette un altro fallo mentre un avversario rinvia, stavolta Sucic. Doveri mantiene il solito metro: semplice punizione.

75' - Ancora un intervento in ritardo, stavolta di Mosquera su Akanji ma è semplice calcio di punizione.

88' - Belghali crossa da destra e colpisce il gomito di Dimarco, chiedendo rigore. Il terzinoperò ha le braccia dietro la schiena, in posizione corretta. Giusto non fischiare nulla.

92' - Bella-Kotchap appoggia la mano sulla schiena di Esposito in piena area, l'attaccante cade e chiede rigore ma trova in Doveri un muro.

93' - Cartellino giallo per Bella-Kotchap che colpisce con troppa veemenza Frattesi.