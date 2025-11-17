Gol e riposo: Hakan Calhanoglu, anche con la Turchia, si conferma faro imprescindibile. Ma la qualificazione ai playoff già ottenuta e il rischio squalifica (è in diffida) consigliano Montella di tenerlo a riposo con la Spagna nell'ultima giornata. A ciò si è aggiunto un problema a un polso. "Salterà la gara con la Spagna in programma domani, anche per un problema alla mano: Montella aveva già deciso di preservarlo a causa di una diffida pendente - conferma il Corsport -. Si tratta di un'ottima notizia per Chivu, considerando che le condizioni della mano del turco non destano particolare preoccupazione. In ogni caso il calciatore sarà valutato anche dallo staff medico dell’Inter al rientro a Milano, previsto in anticipo rispetto al programma iniziale in virtù della mancata convocazione per la partita con le furie rosse. Potrà quindi affrontare, al netto del viaggio verso l’Italia, una settimana di lavoro abbastanza normale per poi essere pronto domenica sera".

La cura Chivu ha restituito all'Inter un regista coi fiocchi, capace di inventare giocate sopraffine, ma soprattutto di andare a mordere le caviglie degli avversari, permettendo a tutta la squadra di alzarsi in pressing con quell'attitudine di aggressività tanto cara al nuovo allenatore. Lontanissimi i dissapori d'estate...