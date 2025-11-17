Con Sommer e Maignan in scadenza di contratto, Inter e Milan cominciano a pensare al futuro. Su Tuttosport si dà spazio a un focus sul futuro tra i pali dei due club. I nerazzurri, in teoria, hanno in casa Josep Martinez, ma l'inciddente che lo ha visto coinvolto lo scorso 28 ottobre ha cambiato un po' gli scenari.

Il giapponese Suzuki è stato seguito dal Milan, ma anche dall'Inter, ora però si è fermato per un periodo non troppo breve, causa infortunio. Il preferito resta Elia Caprile, valutato dal Cagliari il triplo rispetto agli 8 milioni spesi per riscattarlo. Intriga molto Noah Atubolu, 23 anni, del Friburgo, sotto contratto fino al 2027 e con una clausola rescissoria da 20 milioni. Può essere un affare anche Illian Meslier, portiere francese del Leeds classe 2000 in scadenza nel 2026. Gli inglesi vorrebbero venderlo già a gennaio e il suo agente Pini Zahavi ha chiuso in estate affari sia coi nerazzurri, vedi Diouf, che coi rossoneri, Nkunku.