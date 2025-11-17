Samuele Angori, esterno del Pisa, è protagonista di un'intervista per Tuttosport. Tra le sorprese del nostro campionato, non nega di avere in Dimarco uno dei suoi modelli. "Debutto a San Siro? A livello personale sono soddisfatto. Debuttare e giocare in Serie A era il mio sogno e sono contento di averlo realizzato. Adesso però viene il bello. Mi piacciono molto Dimarco, che è veramente forte e ha un gran sinistro, e Cambiaso. Forse per caratteristiche e modo di giocare il modello di riferimento può essere proprio quest’ultimo».