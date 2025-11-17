Brutta batosta per l'Italia che, dopo un primo tempo buono e chiuso in vantagigo per 1-0, capitola a San Siro davnati la Norvegia subendo addirittura 4 gol. Le pagelle del Corsport fotografano la situazione difficile degli azzurri: si salvano due interisti.

Bastoni 4,5 Con Dimarco si intende a meraviglia, la fascia è casa loro, fa un lavoro prezioso non solo in copertura, ma anche in avanti. Cala vistosamente nella ripresa, ne beneficia Haaland sul 3-1. 

Frattesi 4 Fuori dal coro per i primi minuti, non riesce ad entrare nell’ingranaggio. Si segnala per un corpo a corpo con Haaland, al quale cede diversi centimetri, senza arretrare. 

Barella 5 Vertice alto a centrocampo, fra le linee, in difesa a fare legna: peccato per quell’entrata su Ryerson a pochi secondi dalla fine del primo tempo che gli è costata il giallo. 

Dimarco 6 Un giocatore straordinario, tagliente come una lama di bisturi: primo tiro della partita e poi l’assist per Pio Esposito in 11’. E’ un moto perpetuo, ci riprova anche nella ripresa. 

Pio Esposito 6 L’Equipe gli ha dedicato un servizio, ieri: «La grande speranza del calcio italiano». Più che speranza, una certezza. Segna il terzo gol in cinque gare azzurre, sfiora di testa il raddoppio. 
 

Sezione: Copertina / Data: Lun 17 novembre 2025 alle 08:42 / Fonte: Corriere dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
