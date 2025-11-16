La gara contro Malta di domani sera sarà un semplice momento di passaggio verso i playoff per la Polonia che, a meno di clamorose sorprese, arriverà alle spalle dei Paesi Bassi, destinati a raggiungere il Mondiale 2026 dalla porta principale. Lo sa bene Jan Urban, ct dei polacchi, che parlando durante la conferenza stampa della vigilia ha fatto capire che non schiererà i diffidati Piotr Zielinski, Nicola Zalewski e Jan Ziółkowski per evitare di perderli a marzo: "Ovviamente, ci saranno dei cambi di formazione per ragioni di natura diversa come infortuni o diffide. Naturalmente, dovremo avere anche una certa stabilità, stiamo cercando di ruotare venti elementi. C'è un gruppo di giocatori che sanno che se qualcuno della squadra si ritirerà il livello non si abbasserà".