Come ricorda oggi Tuttosport, Denzel Dumfries lavorerà già da oggi ad Appiano Gentile dopo il fastidio alla caviglia sinistra avvertito in nazionale. Con lui i quattro infortunati Darmian, Mkhitaryan, Di Gennaro e Palacios.

Da domani saranno invece insieme ai compagni Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Il giocatore turco è stato lasciato libero dalla Turchia per un problema a un polso destro ma anche perché è diffidato e non verrà rischiato contro la Spagna.