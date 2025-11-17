Come ricorda oggi TuttosportDenzel Dumfries lavorerà già da oggi ad Appiano Gentile dopo il fastidio alla caviglia sinistra avvertito in nazionale. Con lui i quattro infortunati Darmian, Mkhitaryan, Di Gennaro e Palacios

Da domani saranno invece insieme ai compagni Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Il giocatore turco è stato lasciato libero dalla Turchia per un problema a un polso destro ma anche perché è diffidato e non verrà rischiato contro la Spagna.

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 17 novembre 2025 alle 10:20
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print