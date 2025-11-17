Paolo Condò, nel suo editoriale sul Corriere della Sera, riconosce la superiorità della Norvegia espressa ieri a San Siro. "Finché giocava svagata, però, la Norvegia era stata messa sotto dall’Italia, che al gol sinceramente bello di Pio Esposito avrebbe potuto e dovuto aggiungerne almeno un altro (la verticale di gioco fra Dimarco e il centravanti ci è andata vicina). È chiaro - si legge - che la pesantezza del rovescio finale praticamente azzera le positive annotazioni del primo tempo. Ma siccome la botta è stata forte adesso occorre evitare di gettare il bambino con l’acqua sporca".

"Calafiori non è ancora considerato fondamentale in azzurro. Vorremmo vederlo terzino sinistro come in Premier, con Dimarco davanti a lui a creare una catena mancina di alto livello - si legge ancora -. Detto che Esposito si è confermato anche in una serata così infelice, va affrontato il problema della difesa, dove Di Lorenzo, Mancini e Bastoni illudono per la qualità in fase d’impostazione, ma quando si tratta di tenere un attaccante valido in area mostrano i loro limiti".