L'Inter dovrebbe avere regolarmente a disposizione Denzel Dumfries per il derby contro il Milan in programma tra una settimana. L'olandese, tornato in anticipo a Milano per un problema alla caviglia sinistra, ha iniziato ad Appiano Gentile il percorso di fisioterapia che anticipa il rientro in gruppo in gruppo dei prossimi giorni. Un recupero fondamentale, anche perché in casa nerazzurra c'è "la consapevolezza di non avere in rosa a oggi un’alternativa valida", scrive il Corriere dello Sport.

Luis Henrique non ha ancora convinto, prima di lui era toccato a Juan Cuadrado e Tajon Buchanan. "Sembra quasi una maledizione, che intanto Chivu ha deciso di combattere con l’impiego di Carlos Augusto a destra nelle ultime gare. Anche il recupero di Darmian aiuterà. Presto però bisognerà intervenire ancora", assicura il giornale romano.